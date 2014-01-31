قذائف النظام السوري تطال قرى حدودية لبنانية

في مشهد بات شبه متكرر، استهدف القصف السوري عدداً من المناطق الحدودية في عكار شمال لبنان، وقد طال خراج بلدات العبودية، وحكر جانين، والعرمة، وقبور البيض، إضافة إلى بلدة مشتى حمود. وبلغ عدد القذائف حتى الآن حوالي 14 قذيفة.

وناشد أهالي القرى والبلدات الحدودية كلاً من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وكل المسؤولين المعنيين بالتدخل لوقف هذه الاستهدافات التي تطاول الأهالي الآمنين وتلحق أضراراً بالممتلكات وتوقع ضحايا. هذا وتعرض وادي خالد لقصف مدفعي سوري أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

يذكر أن القصف السوري يتكرر باستمرار، سواء في المناطق الحدودية في الشمال اللبناني، أو بقاع لا سيما في القاع وعرسال، وفي كل مرة يناشد الأهالي الدولة التحرك وحماية أرزاقهم وحياتهم.