مقتل 18جندياً في هجوم لمسلحين من القاعدة في اليمن

قتل 18 جندياً في هجوم نفذه، اليوم الجمعة، مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة ضد نقطة عسكرية في مدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس".

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "مسلحين مجهولين يرجح أنهم من القاعدة هاجموا نقطة للجيش في شبام، ما أسفر عن مقتل 18 جندياً وإصابة عدد بجروح".

وأشار المسؤول إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين إلا أنهم "تمكنوا من سحب قتلاهم وجرحاهم".

واعتبر المسؤول الأمني أن "القاعدة تستغل حالة الاحتقان التي تشهدها محافظة حضرموت لتنفيذ هذا الهجوم الجبان".

وبدوره أيضاً أكد مصدر عسكري من المنطقة لوكالة "فرانس برس" حصيلة القتلى.

وقال المصدر إن "المهاجمين قدموا على متن سيارات وهاجموا خمسة جنود كانوا يفتشون السيارات عند نقطة التفتيش، كما هاجموا باقي الجنود الذي كانوا يتناولون طعام الغداء بعد صلاة الظهر".

وأكد هذا المصدر "سقوط قتلى وجرحى" في صفوف المهاجمين.

وتشهد محافظة حضرموت الصحراوية الشاسعة منذ نهاية العام الماضي، حركة شعبية مناهضة للحكومة بدعوة من القبائل والفعاليات المحلية.

وتطالب هذه "الهبة الشعبية" كما يطلق عليها، بحصول أبناء المحافظة على الأولية في إدارة المرافق النفطية وفي الوظائف العسكرية والأمنية في المحافظة.

وتعد حضرموت من أبرز معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، إذ يستفيد التنظيم المتطرف من طبيعتها الصحراوية ومناطقها النائية.

واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف الدولة المركزية ومن حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتعزيز انتشارها في البلاد، لاسيما في الجنوب والشرق.

ونفذ التنظيم المتطرف عشرات الهجمات الدامية في التي استهدفت خصوصاً قوات الأمن والجيش.