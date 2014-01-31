79 قتيلاً بين الحوثيين وحاشد وهجمات على الجيش اليمني

قُتل 79 شخصاً، الجمعة في اليمن، في هجومين استهدفا الجيش في جنوب البلاد، وفي معارك دامية بين المتمردين الحوثيين الشيعة وقبائل حاشد في الشمال، بحسب ما افادت مصادر متطابقة.

وكان ثمانية عشر عسكرياً بينهم ضابط قتلوا في هجوم مسلح، في مدينة شبام بوادي حضرموت شرق اليمن.

وبحسب شهود عيان، فإن المسلحين هاجموا بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ(آر.بي.جي) أفراد نقطة التفتيش العسكرية التابعة للواء سبعة وثلاثين، ما أسفر عن مقتل جميع الجنود والضباط، فيما تمكن المسلحون من الفرار في الحال.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته إن "مسلحين مجهولين يرجح أنهم من القاعدة هاجموا نقطة للجيش في شبام، ما أسفر عن مقتل 18 جندياً وإصابة عدد آخر بجروح".

وأشار المسؤول إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، موضحاً أنهم "تمكنوا من سحب قتلاهم وجرحاهم".

وأكد مصدر عسكري من المنطقة لوكالة فرانس برس حصيلة القتلى أيضا.

وقال المصدر إن "المهاجمين قدموا على متن سيارات وهاجموا خمسة جنود كانوا يفتشون السيارات عند نقطة التفتيش. كما هاجموا باقي الجنود الذين كانوا يتناولون طعام الغداء بعد صلاة الظهر".