العراق.. يناير الأكثر دموية بحصيلة 1000 قتيل

سجل شهر يناير الفائت سقوط أكثر من ألف قتيل ، ليصبح بتلك الحصيلة الأكثر دموية منذ 4 سنوات وتحديداً منذ أبريل 2008، بحسب أرقام رسمية نشرت الجمعة. ودلت بيانات جمعتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع أن 1013 شخصاً، منهم 795 مدنياً و122 جندياً و96 شرطياً قتلوا نتيجة العنف. ويذكر أن هذه الحصيلة أكبر بثلاثة أضعاف من تلك المسجلة في الفترة نفسها قبل عام.

واستهدفت الهجمات بالأسلحة النارية بشكل أساسي قوى الأمن وموظفين، فيما طالت العبوات مناطق متنوعة ذات كثافة سكانية على غرار الأسواق أو الشوارع المكتظة والمقاهي.

وفي نيسان 2008 قتل 1073 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد الخارجة آنذاك من نزاع طائفي عقب الاجتياح الأميركي عام 2003. كما تفوق الحصيلة الرسمية حصيلة وضعتها فرانس برس وبلغت 992 قتيلاً استندت إلى مصادر طبية وأمنية.

وأظهرت الأرقام كذلك أن 2024 شخصاً أصيبوا بجروح من بينهم 1633 مدنياً و238 جندياً و153 رجل شرطة، وقتلت قوات الأمن 189 مسلحاً واعتقلت 458 آخرين. وتعكس هذه الحصيلة دوامة العنف التي يغرق فيها العراق يومياً، حيث سقطت قبل أسابيع مدينتان في أيدي متمردين مسلحين بعضهم مرتبط بالقاعدة.

وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 140 ألف شخص فروا من المعارك بين المتمردين وقوى الأمن في تلك القرى ومحيطها في محافظة الأنبار المتاخمة لسوريا، حيث أسهمت الحرب الجارية في إعادة بروز القاعدة في العراق.