الترابي يرفض شروط المخابرات لإصدار "رأي الشعب"

أعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن الترابي رفضه للشروط والضوابط، التي وضعتها السلطات الأمنية لإصدار صحيفة (رأي الشعب) الناطقة باسم الحزب، وذلك بعد ساعات من إعلان جهاز الأمن والمخابرات رفع القيود عن إصدارها بعد توقف دام منذ أكثر من عام.

وقال الأمين السياسي لحزب حسن الترابي كمال عمر "للعربية.نت" السبت، إنهم "قرروا في الحزب عدم إصدار الصحيفة بسبب الشروط القاسية وغير المنطقية التي وضعتها السلطات مقابل معاودة الصحيفة الصدور".

وأوضح عمر أن جهاز الأمن والمخابرات وضع (19) شرطا من بينها التقيد بـ"عدم الهمز واللمز في حق الرئيس السوداني"، مضيفاً أنه "لا يمكن بعد كل هذه المدة من الحظر أن تصدر الصحيفة بهذه الطريقة".

وأعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في السودان، السبت، أنه تلقى إخطاراً رسمياً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يفيد برفع كافة القيود المفروضة على صحيفة "رأي الشعب" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.

ترحيب بالقرار

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن تصريحات للأمين العام للمجلس السفير العبيد أحمد مروح، أنه بوسع الصحيفة أن تعاود الصدور متى ما تمكنت من توفيق أوضاعها الإجرائية والإدارية لدى المجلس.

كما أشار دكتور الدرديري محمد أحمد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إلى أنه "لا حوار بدون إطلاق الحريات العامة"، معلناً في تصريحات للإذاعة السودانية عن "إطلاق الحريات العامة خلال الفترة القادمة بشكل مطمئن للجميع، والبدء بإطلاق صحيفة رأى الشعب والسماح لها بالصدور يعد مؤشراً إيجابياً"، حسب تعبيره .

وتجيء هذه التطورات بعد أيام قليلة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس البشير، وأعلن خلاله فتح أبواب الحوار مع جميع الأحزاب المعارضة .

وكانت مشاركة عدد من زعماء المعارضة بمن فيهم حسن الترابي، والصادق المهدي لخطاب البشير أثار جدلاً واسعاً، وتكهنات في الأوساط السياسية، حول هذه المشاركة.

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد أمر بإغلاق صحيفة "رأي الشعب" قبل أكثر من عام على خلفية نشر مواد، اعتبر أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.