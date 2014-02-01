حزب تيموشنكو: أوكرانيا تستعد لفرض حالة الطوارئ

أكد حزب رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو السبت لوكالة فرانس برس، أن السلطات تستعد لفرض حال الطوارئ في البلاد، لإنهاء حركة الاحتجاج المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وقال غريغوري نيميريا، المسؤول في حزب باتشيفشتشينا، عبر الهاتف من ميونيخ حيث يشارك في لقاءات مع ممثلين أوروبيين وأميركيين لوكالة فرانس برس إن تحقيق أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في "محاولة الاستيلاء على السلطة"، الذي أعلن ليل الجمعة السبت "يشكل عنصراً من سيناريو قوة وتحضيرا لفرض حال الطوارئ".

وأضاف نيميريا، النائب ورئيس اللجنة البرلمانية الأوكرانية للاندماج الأوروبي، إن إعلان الجيش الذي طلب الجمعة من الرئيس فيكتور يانوكوفيتش اتخاذ تدابير عاجلة "عنصر آخر" من هذا السيناريو.

وبعد أكثر من شهرين على حركة الاحتجاج غير المسبوقة ومواجهات في الشارع أواخر يناير، أسفرت كما أعلن رسميا عن أربعة قتلى و500 جريح، طالب الجيش الأوكراني الجمعة باتخاذ تدابير عاجلة، مؤكداً أن الأزمة تهدد "وحدة أراضي" هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتقسم مسألة التوجه نحو روسيا أو الاتحاد الأوروبي البلاد، بين المناطق الغربية القومية والمناطق الشرقية والجنوبية التي تسكنها أكثرية ناطقة باللغة الروسية.

وكانت أجهزة الاستخبارات أعلنت الجمعة أنها فتحت تحقيقاً في "محاولة الاستيلاء على السلطة"، بعدما اطلعت على الخوادم التي ضبطت في ديسمبر في مقر الحزب الذي تتزعمه زعيمة المعارضة المسجونة يوليا تيموشنكو.