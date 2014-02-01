قبة إسرائيل تسقط صاروخاً أطلق من سيناء على إيلات

أسقط نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية، الجمعة، صاروخاً أطلق على ميناء إيلات على البحر الأحمر، وهو هدف للمتشددين في سيناء بشكل متكرر.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "اعترض نظام القبة الحديدية صاروخاً أطلق على إيلات فيما يبدو من سيناء".

وكانت جماعة في مصر تستلهم نهج القاعدة قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر مسؤوليتها عن هجوم صاروخي مماثل على إيلات، وهددت بمواصلة استهداف إسرائيل، غير عابئة بالحملة التي تشنها قوات الأمن المصرية.

وتشهد سيناء تدهوراً أمنياً منذ تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير 2011. وبلغ هذا التدهور ذروته بعزل الرئيس محمد مرسي، حيث تشهد سيناء هجمات يومية على قوات الجيش والشرطة.