كتلة النجيفي: أميركا وافقت على مطلبنا بتسليح العشائر

أعلن ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، أن واشنطن استجابت لمطلبه بتسليح عشائر الأنبار، مقابل تقديم الجيش الدعم اللوجستي لهذه العشائر في حربها ضد "داعش".

وكان الائتلاف قد طرح مبادرة لحل الأزمة في الأنبار، تقوم على التمييز بين المدنيين الناقمين الذين لديهم مطالب دستورية مشروعة من جهة كما قال، والجماعات الإرهابية من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، اتهمت العشائر قوات نوري المالكي بقتل مدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي لمناطق في الأنبار.

واعتبر خطيب جمعة الرمادي أن المالكي ينتهج سياسة الأرض المحروقة ضد أهل الأنبار، داعياً الأمم المتحدة والدول العربية إلى محاسبته لقصفه الأطفال والنساء، حسب تعبيره.

وعزا الشيخ محمود عبدالكريم حمل العشائر للسلاح ضد الحكومة إلى استهداف ساحة الاعتصام التي رفعت مطالب شرعية لمدة سنة.

وفي سياق آخر، واصلت قوات العشائر والشرطة العراقية مواجهاتها مع تنظيم "داعش" في الأنبار.

وأعلنت قوات الأمن العراقية مقتل 40 عنصراً من "داعش" في الفلوجة وتدمير 15 عربة للتنظيم خلال حملة في منطقة العامري.

ومن جهتها، أكدت مصادر أخرى أن مسلحي "داعش" استطاعوا خلال اليومين الماضيين السيطرة على عدد من المناطق المحيطة بالفلوجة، أبرزها النساف والأزركية والحلابسة والبو علوان، بعد اشتباكات أجبرت قوات المالكي على الانسحاب منها.