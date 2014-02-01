مقتل طاقم سفينة غرقت قبالة ساحل جنوب اليمن

قالت وزارة الداخلية اليمنية السبت إن سفينة شحن غرقت قبالة ساحل جنوب اليمن مما أودى بحياة جميع أفراد طاقمها وعددهم 12 شخصا كلهم هنود.

وجاء في بيان للوزارة أن السفينة التي كانت تحمل إطارات سيارات وقطع غيار سيارات جنحت ليل الخميس لكن وحدة الأمن اليمنية لم تحط علما بالحادث إلا بعد عشر ساعات.

وحالت الرياح الشديدة والأمواج العالية دون إنقاذ البحارة الهنود، والسفينة مملوكة لشركة يمنية وكانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء المكلا في اليمن.

وقالت وزارة الداخلية إن السفينة غرقت قبالة ساحل بلدة الشحر في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.