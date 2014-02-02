الحوثيون يفجرون بيت الشيخ الأحمر في شمال اليمن

أفاد مراسل العربية في اليمن أن الحوثيين قاموا بتفجير منزل الشيخ الأحمر زعيم قبيلة حاشد بعد أن أحكموا السيطرة على منطقة الخمري المعقل الرئيسي لآل الأحمر.

وقال المراسل إن مقاتلي جماعة الحوثي سيطروا على مدينة حوث شمال اليمن بعد معارك عنيفة مع قبائل حاشد الموالية للشيخ الأحمر.

وأضاف أن أعداداً كبيرة من الحوثيين استولوا على منزل الشيخ الأحمر في منطقة الخمري والذي يوجد فيه حِمْيَر الأحمر، نائب رئيس مجلس النواب.

وأشارت الأنباء إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى فيما نزح السكان من المدينة الى المناطق المجاورة.

يُذكر أن 60 شخصاً قتلوا على الأقل في معارك عنيفة دارت الجمعة في محافظة عمران بشمال اليمن بين المتمردين الحوثيين وتجمع من قبائل حاشد بزعامة آل الأحمر.

ويتواجه الحوثيون وأنصارهم في عمران منذ أسابيع مع أجنحة من قبائل حاشد النافذة بزعامة آل الأحمر، وقد أسفرت هذه المعارك التي تدور في المعاقل الأساسية لحاشد عن عشرات القتلى.