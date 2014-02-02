رئيس وزراء إيطاليا للعربية: أنقذنا 4000 شخص من البحر

عبّر رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا في مقابلة مع "العربية" عن دعم بلاده للمبادرة الأميركية الهادفة إلى إيجاد حل لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين: "قمت بزيارة إلى القدس ورام الله منذ أشهر، ونحن ندعم مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل التوصل إلى حل. فنحن أصدقاء الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء ونسعى لمساعدتهما لإيجاد حل لعملية السلام التي يتولاها أيضاً وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إضافة الى خلق فرص على الصعيد الاقتصادي".

إنريكو ليتا شدد على أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لقضية المهاجرين غير الشرعيين من الناحية الإنسانية خاصة بعد الربيع العربي.

وأضاف ليتا في مقابلة مع "العربية" أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع بلدان عدة لمنع هذا النوع من الهجرة: "بالنسبة لنا فمن الناحية الإنسانية قمنا الخريف الماضي بإنشاء فريق كامل متخصص لإنقاذ المهاجرين وأنقذنا نحو أربعة آلاف شخص في البحر الأبيض المتوسط، وأؤكد أن إيطاليا لها مقاربة إنسانية كبيرة، لكن أريد أن أوضح أننا لا يمكننا أن نعمل منفردين لأن ملف الهجرة هو ملف أوروبي وليس خاص بإيطاليا وحدها. وفي المستقبل القريب سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع بلدان كليبيا والصومال وإريتريا لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية".