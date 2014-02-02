مجلس الأمن يدين تفجير الهرمل ويدعو للمحاكمة

دان مجلس الأمن الدولي في بيان التفجير الجديد الذي وقع أمس السبت في مدينة الهرمل شرق لبنان وأسفر عن سقوط أربعة قتلى، ودعا مختلف الأطراف في هذا البلد الى الامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية.

وقال المجلس في بيان له إنه يدين "الهجوم الإرهابي"، ودعا إلى محاكمة مرتكبيه.

كما دعا أعضاء المجلس كل اللبنانيين إلى حماية وحدتهم الوطنية في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد، كما دعا كل الأطراف إلى الامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية.

وفي بيان منفصل قال مارتن نيسيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون يدين بشدة الاعتداء ويعبر عن تعازيه للضحايا.

وقال البيان إن التصعيد الأخير في أعمال الإرهاب والعنف في لبنان يشكل مصدر قلق كبير، داعيا كل الأطراف بما فيها الجيش وقوات الامن إلى التصدي لمثل هذه الاعمال غير المقبولة والعشوائية وحماية أمن لبنان واستقراره.

ويعتبر التفجيرالرابع الذي يستهدف مناطق نفوذ لحزب الله حليف دمشق في أقل من شهر وتبنته جبهة النصرة في لبنان، وأسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل وأكثر من 15 جريحاً.

وهو التفجير الثاني في منطقة الهرمل خلال المدة نفسها، والسابع في مناطق نفوذ الحزب منذ يوليو الماضي بعيد الكشف عن مشاركته في المعارك الى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.