سقوط قذائف هاون بالقرب من السفارة الفرنسية في صنعاء

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بسقوط قذائف هاون بالقرب من مقر السفارة الفرنسية في صنعاء من دون ان تصيبه فيما انفجرت سيارة مفخخة على بعد مئات الامتار منه في حي حدة الدبلوماسي.



وبحسب مصدر في الشرطة اليمنية فان القذيفة سقطت على حاجز اسمنت وضع، لدواع امنية، في شارع يؤدي الى السفارة الفرنسية، لافتا الى انه بعيد ذلك انفجرت عبوة ناسفة وضعت في سيارة متوقفة في الشارع الرئيسي في حدة من دون ان تسفر عن ضحايا بحسب وكالة فرانس برس.

فيما أفاد أيضاً بسقوط أربع قذائف على صنعاء، اثنتين بالقرب من وزارة الدفاع واثنتين على شارع الزبيري في وسط غرب العاصمة اليمنية بالقرب من منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تلاها إطلاق رصاص من الحراسات.

وكشف عن تجدد المواجهات المسلحة بشكل عنيف بين قبائل حاشد ومسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على مدينة حوث ومنطقة الخمري منذ فجر الأحد وسط مناطق حاشد شمال اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية وقبلية أن العميد هاشم الأحمر سارع بإعادة ترتيب صفوف مقاتلي القبائل، وبدأ بشن هجوم معاكس ضد الحوثيين في مدينة حوث ومنطقة الخمري، حيث فجر الحوثيون منزل الزعيم القبلي عبدالله الأحمر شيخ قبائل حاشد السابق.

وأفاد شهود عيان أن عشرات القتلى سقطوا خلال مواجهات مستمرة استخدم فيها رجال القبائل مختلف الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والمدفعية والصواريخ لمهاجمة الحوثيين في محاولة لإخراجهم من مدينة حوث ومنطقة الخمري وباقي المناطق التي استولوا عليها فجر الأحد.

وقال مصدر قبلي إنه تم إحراق دبابة وتدمير عدد من الآليات العسكرية وسيارات النقل التابعة للحوثي في مدينة حوث نتيجة القصف المدفعي.

وأعلن الحوثيون أمس إحكام السيطرة على منطقة الخمري، المعقل الرئيسي لقبائل حاشد، قبل أن يقوموا بتفجير منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد السابق.

وأثارت معارك الشمال مخاوف الأطراف اليمنية على مخرجات الحوار الوطني وكذلك من انتقال هذه المعارك إلى مناطق جديدة.

وحسمت المواجهات المسلحة الدائرة في اليمن بين الحوثيين وقبيلة حاشد لصالح الأولى، مما قد يفرض واقعاً جديداً على الأرض، يهدد ما تم التوصل إليه في وثيقة الحوار الوطني.

وامتدت ذراع الحوثيين إلى معاقل حاشد القبيلة الأكثر نفوذاً، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، مع وجود نية إلى ترسيم حدود أقاليم الدولة الاتحادية المرتقبة.