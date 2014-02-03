محمد بن زايد: لا خلافات بين الأشقاء في الإمارات وقطر

طمأن الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، على صحة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً أنه "بحالة صحية مستقرة ومطمئنة".

وقال ولي عهد أبوظبي لضيوف مجلسه في قصر البحر السبت "إن صاحب السمو الشيخ خليفة أطال الله في عمره بخير.. نعم مرت علينا أزمة صعبة تجاوزناها والحمد الله"، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات لم تكن لتخبئ شيئاً عن أبناء الوطن وشعب دولة الإمارات بخصوص صحة قائد الوطن وباني نهضتها الشيخ خليفة".

وتطرق بن زايد إلى ما يربط دولة الإمارات بدولة قطر الشقيقة من روابط أخوية متينة وقال "ليس هناك أي خلافات بين الأشقاء في الإمارات وقطر".

وقال ولي عهد أبوظبي: "قطر إخواننا.. قطر أهلنا وقطر جزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنا شخصيا لدي علاقة مميزة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ولدي ثقة كبيرة بالشيخ تميم في أنه يرى أن مصلحة قطر من مصلحة دول مجلس التعاون"، مشيراً إلى أن "الاختلاف قد يحصل بين الأشقاء في البيت الواحد لكنه لا يمكن أن يفرقنا شيء عن أهل قطر إخواننا".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثقته بحكمة صاحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشيرا إلى أن العلاقات الراسخة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من أن تتأثر بالأصوات والمزايدات المغرضة.

وقال بن زايد "إن الشارع العربي لديه سوء فهم وعدم رؤية لما حصل مؤخراً".