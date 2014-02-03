مسلحون يخطفون مواطناً بريطانياً في صنعاء

أقدم مسلحون مجهولون الاثنين على خطف مواطن بريطاني يعمل لدى شركة خدمات نفطية من وسط صنعاء، حسبما أفاد شهود عيان ومصدر نفطي.

وحصلت عملية الخطف أمام محل بقالة في حي حدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من اختطاف مواطن ألماني في العاصمة اليمنية التي تشهد اضطرابات مستمرة.

وذكر مصدر نفطي أن الرجل المخطوف "يعمل في شركة خدمات نفطية يمنية".

من جهتهم، أكد شهود عيان أن مسلحين اعترضوا الرجل أمام محل بقالة في حي حدة الذي يوجد فيه عدد من السفارات، واقتادوه إلى سيارتهم.

وقال أحد الشهود "لقد قام المسلحون بضرب الرجل بأعقاب البنادق على رأسه وأخذوه بسرعة إلى السيارة".

والأحد، أكد مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أن ألمانيا تعرض للخطف في صنعاء الجمعة، وهو محتجز حاليا في إحدى مناطق القبائل.

وأضاف دون توضيحات أن الألماني، وهو في الستينات، خطفه شخص يريد ممارسة ضغوط على الحكومة من أجل إطلاق سراح نجليه.

وعمليات خطف الأجانب في اليمن أمر شائع تمارسه غالبا قبائل تتمتع بالنفوذ من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها.

وفي معظم الأحيان، يتم إطلاق سراح الرهائن سالمين.