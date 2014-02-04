الداعية كولن يرفع دعوى ضد أردوغان بتهمة التشهير

رفع الداعية الإسلامي التركي فتح الله كولن دعوى ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يتهمه فيها بالتشهير به، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بتدبير "مؤامرة" ترمي للإطاحة بحكومته، كما أفادت اليوم الثلاثاء صحيفة مقربة من كولن.

وكتبت صحيفة "زمان" الأكثر رواجاً في تركيا أن كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة طالب في دعواه بمبلغ قدره 100 ألف ليرة تركية (حوالي 44 ألف دولار أميركي) تعويضا عن القدح والذم اللذين صدرا بحقه عن أردوغان، كما يتهمه.

ومنذ منتصف ديسمبر يتهم أردوغان جمعية كولن بتدبير "مؤامرة" تهدف إلى زعزعة دعائم حكومته قبيل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس والرئاسية المقررة في اغسطس المقبل.

وبحسب أردوغان فإن أنصار الحركة "الكولنية"، التي لطالما كانت الداعم الأول لحكومته، تسللوا إلى داخل جهازي الشرطة والقضاء من أجل تكوين "دولة ضمن الدولة"، مؤكدا أن هؤلاء هم من يقفون خلف تحقيقات قضائية بتهم فساد موجهة إلى رموز في النظام الحاكم في تركيا منذ 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان.

ووجه القضاء التركي إلى العشرات من رجال الأعمال وأرباب العمل والمسؤولين المنتخبين والشخصيات المقربة من الحكومة اتهامات وأودع بعض هؤلاء السجن على خلفية هذه التحقيقات التي دفعت ثلاثة وزراء الى الاستقالة.

ورداً على هذه الملاحقات أجرى أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في جهازي القضاء والشرطة أقال بموجبها ستة آلاف موظف أو نقلهم من مناصبهم.

ونفى كولن والجمعيات التابعة له مراراً اتهامات أردوغان.