القضاء الإسرائيلي يطالب الجيش بتبرير مسار جدار الفصل

طالب القضاء الإسرائيلي وزارة الدفاع الإسرائيلية بتبرير مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدد قرية بتير ووداي كريمزان.

وطلبت المحكمة العليا من وزارة الدفاع تبرير قرارها قبل 27 فبراير الجاري، بعبور الجدار الفاصل أراضي قرية بتير جنوب غرب القدس.

وتشتهر قرية بتير بنظام الري الروماني، ومن المحتمل إدراجها على لائحة التراث الإنساني العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)".

ويحظى الالتماس الذي قدمته منظمة "أصدقاء الأرض-الشرق الأوسط" غير الحكومية بدعم من سلطة البيئة والحدائق الإسرائيلية التي قالت إن بناء الجدار سيؤدي إلى إحداث ضرر دائم في المصاطب.

كما منحت المحكمة العليا وزارة الدفاع مهلة حتى 10 أبريل المقبل لتبرير مسار الجدار في وادي كريمزان القريب من بلدة بيت جالا، جنوب الضفة الغربية.

ووادي كريمزان المغطى بأشجار الليمون والزيتون، معروف بعنبه الذي ينتج النبيذ المستخدم في القداديس في الأراضي المقدسة.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في 9 يوليو 2004 قراراً ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، كما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً.