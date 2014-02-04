قتيلان و12 جريحاً بتفجير حافلة عسكرية في صنعاء

أفاد مراسل "العربية" بمقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين، معظمهم من الجيش اليمني، إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى الحافلات التابعة لدائرة الإصلاح التابعة لوزارة الدفاع في صنعاء.

وبحسب المراسل فإن التفجير وقع في الحي الجنوبي للعاصمة صنعاء، حيث تفيد المعلومات الأولية أن أربعة جنود في حالة خطرة، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها لهذا التفجير، فيما تأتي هذه العملية بعد عدة تفجيرات شهدها اليمن في الفترة الأخيرة واستهدفت الجيش اليمني.

وكانت السلطات شددت إجراءات الأمن في أنحاء العاصمة اليمنية، بعد سلسلة من أعمال العنف وعمليات خطف طالت عدداً من المواطنين الأجانب.

ويشهد اليمن اضطرابات منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 2011 وأنهت فترة حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.