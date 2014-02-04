قوات المالكي تستعد لعملية عسكرية واسعة في الفلوجة

دفع رئيس الحكومة في العراق نوري المالكي بتعزيزات عسكرية ضخمة على كافة مداخل الفلوجة مع تردد الأنباء حول القيام بعملية عسكرية ضخمة ضد المدينة.

وأعلنت منظمة اليونيسيف لرعاية الطفولة عن مقتل وجرح عدد من الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدن محافظة الأنبار.

وأكدت المنظمة أن هناك حركة نزوح كبيرة للعائلات في ظل الوضع المتردي الذي تشهده الفلوجة إضافة الى مقتل وجرح العديد من الأطفال.

وبحسب الأمم المتحدة فإن "اليونيسيف" أعلنت أنها تتفاوض مع حكومة المالكي من أجل توفير ممرات آمنة للوصول إلى الأطفال ومساعدتهم، وأضافت "اليونيسيف" أنها تلقت تطمينات واعدة من خلال مفاوضاتها التي تقوم بها القوات الحكومية العراقية والوزارات المعنية.

وتتعرض الفلوجة لقصف جوي عنيف فيما تشهد الرمادي اشتباكات عنيفة، وهناك أنباء عن تمكن قوات المالكي من قتل نحو 60 مسلحاً في المدينة.

وإضافة إلى القصف الجوي على الفلوجة مازالت قوات المالكي تضرب طوقاً أمنياً محكماً حول المدينة استعداداً لما قيل إنها عملية عسكرية وشيكة وواسعة النطاق ترمي إلى إخراج المسلحين من المدينة التي مازالت تشهد حركة نزوح كثيفة من جانب السكان.