الحوثيون يتقدمون نحو صنعاء بعد الهدنة مع قبائل حاشد

وفر الاتفاق الذي توصل إليه الحوثيون مع قبائل حاشد ممراً آمناً للحوثيين للتقدم بأسلحتهم تجاه العاصمة صنعاء من دون أي اعتراض من القبائل.

وتفيد آخر الأنباء بأن مجموعات مسلحة تابعة للحوثين بدأت التقدم باتجاه مدينة ريدة التي تبعد نحو 60 كيلومتراً شمال صنعاء.

كما سيطر الحوثيون على بعض مناطق مديرية أرحب شمال العاصمة، حيث باتوا على مسافة بضعة كيلومترات من جبل "الصمع" الاستراتيجي المطل على مطار صنعاء الدولي.

وكانت المواجهات قد اتسعت رقعتها بين الحوثيين من جهة والسلفيين ومعهم أتباع الشيخ الأحمر من جهة أخرى لتمتد إلى أنحاء مختلفة من المحافظات كعمران وحجة والجوف.

ويؤكد مراقبون أنه في حال نجح الحوثيون في فرض سيطرتهم على محافظات عمران وحجة والجوف فسيكون لهم منفذ بحري آمن للحصول على الأسلحة ومختلف أشكال الدعم الواردة من إيران عبر البحر الأحمر.

وكان الحوثيون خلال حكم النظام السابق قد حاولوا مراراً الاستيلاء على ميناء ميدي المطل على البحر الأحمر، وتمكنت السلطات حينها من ضبط سفن محملة بالأسلحة.

يُذكر أن هذه التطورات الميدانية تأتي قبل تظاهرات مرتقبة دعا اليها الحوثيون الثلاثاء المقبل للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني.