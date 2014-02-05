الرئيس الأوكراني يلتقي بوتين.. وواشنطن تدعو للتسوية

يلتقي الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، لدى افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين الأربعاء. وأضاف ديمتري بيسكوف أن يانوكوفيتش "سيأتي إلى سوتشي وسيلتقي بوتين لمناقشة العلاقات الثنائية".

من جهة أخرى، اتصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً أمس الثلاثاء بالرئيس الأوكراني ودعاه إلى "الحوار والتسوية حول تشكيل حكومة جديدة" في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية خطيرة.

وقال بايدن حسب بيان للبيت الأبيض إن "مواصلة الحوار والتوصل الى تسوية حقيقية من أجل تشكيل حكومة جديدة قادرة على الحصول على ثقة الأوكرانيين هما الوسيلتين القابلتين للحياة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أوكرانيا".

كما دعا بايدن الرئيس الأوكراني الى "انتهاز كل الفرص لإيجاد حل سياسي للأزمة". وأشار إلى أن هذا الأمر يتضمن سحب شرطة مكافحة الشغب وإطلاق سراح المتظاهرين وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الهجمات وأعمال العنف بحق الصحافيين والمتظاهرين.