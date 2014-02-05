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الوزير قرقاش يؤكد أهمية علاقات الإمارات مع قطر

المصدر: دبي – عبدالله المطوع
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عمق العلاقات بين الإمارات وقطر، وذلك في معرض تعليقه على استدعاء السفير القطري في الإمارات رداً على تصريحات للقرضاوي.

وأوضح قرقاش، في مقابلة مع قناة "العربية" أن الإمارات اتخذت الموقف الأخير، لأن الأمر يتعلق بكرامة الدولة، حسب تعبيره.

وفي سياق آخر، رأى الوزير أن دور مصر في العالم العربي يتخطى مكانتها كدولة، مضيفاً أن مصر المعتدلة تعني عالماً عربياً معتدلاً. كما أكد قرقاش دعم بلاده إجماع الشعب المصري على ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية.

ومن جهة أخرى، أعرب الوزير عن أمله في إنهاء الأزمة السورية سياسياً، معتبراً أن استمرار الصراع في سوريا سيزيد من التطرف ومعاناة السوريين.

كلمات دالّة

#الإمارات, #قرقاش, #سوريا, #قطر, #مصر, #القرضاوي

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