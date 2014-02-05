3 انفجارات تهز المنطقة الخضراء في بغداد

استهدف انفجار وقع صباح اليوم مدخل وزارة الخارجية في المنطقة الخضراء ببغداد، أعقبه إطلاق نار كثيف. بحسب ما أفاد مراسل "العربية". وأدى الانفجار المذكور إلى وقوع 16 قتيلاً على الأقل، بحسب النتائج الأولية.

إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية عن انفجار ثلاث سيارات ملغومة قرب "المنطقة الخضراء" في العاصمة العراقية بغداد، التي تضم مكتب رئيس الوزراء وعدة سفارات غربية وتخضع لحراسة مشددة. وتأتي التفجيرات بعد إطلاق صاروخين، أمس الثلاثاء على المنطقة الخضراء، في وقت يرجح أن تزيد المخاوف بشأن قدرة العراق على حماية المواقع الاستراتيجية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية على مستوى البلاد.

وقالت المصادر إن سيارتين من الثلاث التي انفجرت اليوم كانتا متوقفتين في الجهة المقابلة لوزارة الخارجية. وأضافت أن السيارة الثالثة قادها انتحاري فجرها أمام مطعم قريب من نقطة تفتيش يفصلها شارع واحد عن المنطقة الخضراء، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. كما وقع انفجار آخر قرب ساحة الخلاني في وسط بغداد.

اقتحام الفلوجة

من جهة أخرى، وفي مسألة اقتحام الفلوجة، أفاد مراسل العربية في العراق، أن موعد الدخول إلى المدينة لم يحدد حتى الآن من قبل القطاعات الأمنية في ظل مبادرات ووساطات من قبل سياسيين لإقناع المالكي بعدم اقتحام المنطقة.

أما بالنسبة للرمادي، فتشهد لليوم الخامس على التوالي حصاراً أمنياً، وقطعا للاتصالات، مع استمرار العملية العسكرية، شمالي المدينة، وتوغل للدبابات وناقلات الجند، في ظل انحسار المسلحين.