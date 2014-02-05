خطة لـ550 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين بالقدس الشرقية

أعطت بلدية القدس، اليوم الأربعاء، موافقتها على عدة خطط لبناء 558 مسكناً جديداً في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت البلدية الإسرائيلية للقدس في بيان: "خلال اجتماع اللجنة المحلية للتخطيط والبناء اليوم، تمت الموافقة على خطط لبناء 386 مسكناً في هار حوما، و136 في نيفي ياكوف، و36 في بسغات زئيف".

وبحسب "حركة السلام الآن" المناهضة للاستيطان، فإن البناء سيبدأ في الأسابيع القادمة.

وقال ليئور اميحاي، المتحدث باسم "السلام الآن" لوكالة "فرانس برس": "نحن نتحدث عن رخص البناء التي تعد بالفعل للمرحلة النهائية".

وندد اميحاي بالقرار قائلاً: "إنه قرار مخجل في لحظة مخزية. الحكومة التي تريد حل الدولتين لا تقوم بإصدار هذا العدد من التراخيص لحي في القدس الشرقية".

يذكر أن حوالي 350 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب 200 ألف إسرائيلي يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.