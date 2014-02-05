المحكمة الخاصة بلبنان تسقط نظرية أبو عدس

أكدت المحكمة في لاهاي في فصول محاكمة المتهمين باغتيال الحريري على أن الأدلة الحسية تشير إلى نوعية السيارة والمتفجرات المستعملة في عملية الاغتيال. وأبرز ما في جلسة أمس إسقاط نظرية ارتكاب أحمد أبو عدس عملية التفجير لعدم وجود أشلائه في مكان الانفجار.

وتابعت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها، واستمعت إلى شاهد سري عبر نظام المؤتمرات المتلفزة المغلقة، عن عمله في قوى الأمن الداخلي في العام 2005 وتكليفه حينها بتقديم مساعدات تقنية للخبراء السويسريين المختصين بالمتفجرات بعد اغتيال الحريري.

وعرض الادعاء على الشاهد صورا تبين إشارة سيارة الميتسوبيشي في منطقة التفجير والتي أكد قيام الفريق السويسري بتصويرها خلال كشفه على موقع السان جورج.

شاهد سري في المحكمة

وخلال جلسة بعد الظهر جرى نقاش بين القاضي ديفيد راي ومحامي الدفاع للمتهم حسين عنيسي المحامي لاروشال في شأن ملاحظات قدمها الأخير وشدد فيها على حق الرأي العام اللبناني في متابعة الجلسات ومعرفة الشهود. المحكمة حسمت خيار حماية الشهود من خلال إخفاء شخصياتهم بسبب الأوضاع المحيطة بهم.

وكانت المحكمة استمعت إلى إفادة الشاهد أسعد نُهرا وهو ضابط في قوى الأمن الداخلي ومسؤول عن مكتب الأدلة الجنائية التي تابعت فحوص الحمض النووي لعدد من الأدلة. وأبرز الأدلة التي جمعتها من السيارة المتفجرة هو أشلاء بشرية تبين أنها ليست للمدعو أحمد أبو عدس، ما أسقط نظرية فيلم الفيديو الذي عرض يوم التفجير ويتبنى فيه أبو عدس المسؤولية عن التفجير.

وأعلنت المحكمة عن تعيين جلسة خاصة لنقاش ضم قضية المتهم حسن حبيب مرعي إلى إجراءات قضية عياش ورفاقه.