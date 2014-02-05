مقتل ضابط و4 جنود يمنيين في عدن وشبوة

قُتل قائد كتيبة قوات الأمن الخاصة المكلفة بحراسة ملعب 22 مايو الرياضي في عدن، النقيب فادي الجبلي، على أيدي مسلحين مجهولين أثناء مروره بسيارته في أحد شوارع حي الشيخ عثمان بالقرب من الملعب.



وأكد شهود عيان أن المسلحين أطلقوا النار عليه من سيارة كانوا يستقلونها، وأصابوه برصاصتين، في الرأس الصدر، ولاذوا بالفرار.

كما قُتل، الأربعاء، أربعة جنود يمنيين على أيدي مسلحين مجهولين في محافظة شبوة شرق اليمن.

وأفاد شهود عيان بأن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لدورية تابعة للجيش اليمني في منطقة النشيمة ثم أطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة على الدورية وقتلوا 4 وجرحوا آخرين إصاباتهم وصفت بالخطيرة.

وأكد مصدر عسكري يمني لوكالة "فرانس برس" أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، "غير أن قوات الجيش تتعقبهم لضبطهم وإحالتهم إلى العدالة".

ويشهد اليمن أعمال عنف مع تكثف الهجمات التي تستهدف خصوصاً قوات الأمن والجيش، وغالباً ما تنسبها السلطات إلى تنظيم القاعدة.

