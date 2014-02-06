أميركا تحذر مطاراتها من مواد متفجرة في معجون الأسنان

أعلن مسؤول أمني أميركي بارز أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيراً إلى المطارات وبعض شركات الطيران التي تسير رحلات إلى روسيا بمناسبة دورة الألعاب الشتوية، يطالبها بفحص أنابيب معجون الأسنان التي قد تحتوي على مكونات لصنع قنبلة على متن طائرة.

ولم يذكر المسؤول الأميركي ما إذا كانت معلومة استخباراتية هي التي أدت إلى ذلك التحذير الذي لم يعلن عنه للعامة أم لا. وكانت شبكة إيه.بي.سي. نيوز أول من أورد نبأ هذا التحذير.

من جهتها، تأهبت القوات الروسية لإحباط أي هجمات إرهابية محتملة أثناء دورة الألعاب التي تبدأ يوم الجمعة المقبل في سوتشي. وعبر بعض المشرعين الأميركيين عن قلقهم بشأن الأمن في المنتجع المطل على البحر الأسود، لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما قال إنه يعتقد أن سوتشي آمنة.

يذكر أن انتحاريين قتلوا 34 شخصا في مدينة فولجوجراد الروسية الواقعة على مسافة 700 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من سوتشي، في شهر ديسمبر الماضي. وأثارت الهجمات مخاوف من العنف في الدورة الأولمبية.