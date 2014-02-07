توتر بليبيا بعد هجوم على قيادة الجيش ودعوات للتظاهر

أعلن متحدث باسم الجيش الليبي أن مسلحين مجهولين هاجموا مقر قيادة الجيش في طرابلس، وحاولوا اقتحامه واشتبكوا مع الجنود هناك. وقال العقيد علي الشيخي "إن مسلحين مجهولين حاولوا دخول مقر قيادة الأركان، لكن الحراس صدوهم".

وأضاف "أن المهاجمين نهبوا سيارات وبعض الأسلحة قبل أن ينسحبوا"، مؤكداً أن الهجوم لم يؤد إلى سقوط ضحايا. في حين قال مصدر عسكري آخر إن المعارك نشبت بسبب عراك بين جنود.

يُذكر أن التوتر يتصاعد في ليبيا على خلفية دعوات للتظاهر اليوم الجمعة ضد قرار المؤتمر الوطني العام تمديد ولايته، التي كان من المقرر ان تنتهي في 7 فبراير.

وصادق المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، الاثنين، على قراره تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 من خلال تعديلات دستورية، رغم معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن استعادة النظام وإنهاء الفوضى في البلاد. ومن المقرر تنظيم تظاهرات اليوم الجمعة، ما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات على خلفية مزايدات بين مجموعات مسلحة متنافسة.