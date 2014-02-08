أبو ريشة: لم نتلق ردا من المالكي على مبادرة الأنبار

نفى رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبوريشة، تلقي أي رد رسمي من رئيس الحكومة نوري المالكي على مبادرة شيوخ الأنبار.

وكانت أنباء قد سارت عن رفض الحكومة طلباً تقدمت به عشائر محافظة الأنبار يقضي بسحب قوات المالكي من مدينة الفلوجة.

وأوضح أبوريشة، في اتصال هاتفي مع قناة "الحدث"، اليوم السبت، أن العشائر تسعى لإيجاد حلول تجنب الفلوجة عملية عسكرية واسعة.

ومن جانبها نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر في محافظة الأنبار قوله إن هناك محادثات مكثفة بين مسؤولين في الحكومتين الاتحادية والمحلية وعدد من زعماء العشائر المؤثرين في المحافظة.

وأضاف المصدر أن شيوخ الفلوجة طالبوا بوقف القصف، وسحب وحدات قوات المالكي من المدينة، قبل الحديث عن أي مبادرة، وأنهم يتعهدون مقابل ذلك بإقناع المسلحين بضرورة ترك السلاح.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة رفضت انسحاب الجيش من محيط المدينة، فيما وافقت على إصدار عفو عن المسلحين مدته سبعة أيام، يتم خلالها ترك السلاح وتسليم الأسلحة.

وأخيراً لفت إلى أن المبادرة تنص على عدم ملاحقة المسلحين أو المطالبة بتسليمهم الآن أو في ما بعد.