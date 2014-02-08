مسلحون يقتلون سائحاً ألمانياً في جزيرة فنزويلية

أكدت السلطات الفنزويلية، السبت، أن مسلحاً قتل بالرصاص سائحاً ألمانياً في جزيرة مارجريتا الفنزويلية، الجمعة، في أحدث واقعة توضح تفشي الجريمة في هذا البلد.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن جولداهم هورس كورت (76 عاماً) قُتل أمام مركز تجاري في الجزيرة المطلة على البحر الكاريبي.

ويعد معدل جرائم القتل في فنزويلا من بين أعلى المعدلات في العالم. كما أن سمعة ذلك البلد في العنف تمثل عقبة كبيرة أمام جهود تنمية السياحة.

وذكرت وسائل الإعلام الفنزويلية أن كورت وصل على ظهر سفينة رحلات وقُتل أثناء محاولة سرقته.

وأثار قتل مونيكا سبير، ملكة جمال فنزويل االسابقة، أثناء قضائها عطلة في بلدها قادمة من الولايات المتحدة، حالة حداد عام، وحفز الاهتمام بمكافحة الجريمة.

ومن المقرر أن يكشف الرئيس نيكولاس مادورو عن خطة "تهدئة" جديدة في مطلع الأسبوع، ولكن معارضين يقولون إن العديد من الخطط السابقة في عهد مادورو أو سلفه هوغو تشافيز فشلت في معالجة أسباب الجريمة العنيفة.