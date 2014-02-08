ملاحقة أوكراني حاول خطف طائرة لتوجيهها إلى سوتشي

حاول رجل أوكراني، مساء أمس الجمعة، خطف طائرة لتوجيهها إلى مدينة سوتشي الروسية حيث تجرى حالياً الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي التفاصيل، حاول أحد ركاب رحلة متوجهة من خاركيف الأوكرانية إلى اسطنبول دخول قمرة القيادة هاتفاً "لنتجه إلى سوتشي"، حيث كان الرئيسان الروسي والأوكراني يحضران افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، ولكن تمت السيطرة على الراكب، واعتقل لدى هبوط الطائرة في اسطنبول.

وأعلنت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، اليوم السبت، أنه يتم حالياً التحقيق مع الأوكراني بتهمة "التهديد بارتكاب عمل إرهابي ومحاولة خطف طائرة". ويواجه عقوبة السجن 10 أعوام وفق القانون الأوكراني.

وقال مكسيم لينكو رئيس دائرة التحقيقات في أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في مؤتمر صحافي إن الراكب "أراد تحويل مسار الطائرة إلى سوتشي حيث يوجد بوتين ويانوكوفيتش الملطخة يداهما بالدماء كما قال".

وأضاف لينكو أن الخاطف هو أحد سكان خاركيف وقد ولد العام 1969، لافتا إلى أنه "كان يطالب بالإفراج عن جميع الرهائن في أوكرانيا وهدد بتفجير الطائرة في حال لم يحصل ذلك".

وتعتبر المعارضة الأوكرانية أن المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال المواجهات هم "رهائن" لدى السلطات.

وأوضح لينكو أنه "بعد الهبوط لم يظهر تفتيش الطائرة وجود أي متفجرات أو سلاح داخلها". يذكر أن الخاطف اشترى تذكرة السفر في اليوم نفسه في مطار خاركيف.



