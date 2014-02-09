إصابة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، أن فلسطينيين أصيبا، أحدهما أصيب بجروح خطيرة، الأحد، في غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس: "إن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت دراجة نارية فأصيب مقاوم فلسطيني بجروح خطيرة أدت إلى بتر ساقه، كما أصيب فلسطيني آخر كان يمر بالمكان الذي استهدف في دير البلح وسط قطاع غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن ضربة جوية استهدفت عبدالله خرطي وهو عضو أساسي في لجان المقاومة الشعبية التابعة للجهاد العالمي.

وأوضح الجيش، "أن خرطي المولود في 1985 كان ضالعا في حوادث عدة لإطلاق صواريخ على إسرائيل".

وقد أطلق 33 صاروخا منذ بداية السنة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بحسب الجيش.

وأكدت مصادر في لجان المقاومة الشعبية، "أن خرطي كان ناشطا في لجانها قبل أن يترك ويشكل مجموعة عسكرية باسم لواء التوحيد قبل عدة أشهر".

ويثير تكاثر الغارات الإسرائيلية وإطلاق صواريخ وحوادث حدودية في الأسابيع الأخيرة تخوفا من إمكانية حصول مواجهة جديدة كبيرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007. وتحمل إسرائيل حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ.