أكثر من 10 قتلى وألف جريح باليابان في عاصفة ثلجية

أوقعت عاصفة ثلجية، غير مسبوقة منذ نصف قرن في طوكيو، أكثر من 10 قتلى فيما أصيب أكثر من ألف شخص بجروح، يومي السبت والأحد، في مختلف أنحاء اليابان، بحسب حصيلة مؤقتة أوردتها محطة التلفزيون اليابانية.

وارتدت العاصمة اليابانية رداء أبيض بلغت سماكته 27 سنتمترا، وهو أمر لم يحدث منذ 45 عاما، بحسب المرصد الوطني للأحوال الجوية.

وضربت العاصفة الثلجية، غرب جزيرة هونشو الرئيسية قبل أن تصل الى العاصمة، ثم تابعت طريقها باتجاه الشمال الغربي مخلفة فوق مدينة سنداي الساحلية ثلوجا بلغت سماكتها 35 سنتمترا، وهو ما لم يحدث منذ 78 عاما.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في عموم البلاد في حوادث ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، يضاف الى هؤلاء أكثر من 1051 شخصا آخر أصيبوا بجروح نتيجة انزلاقات أو انهيارات.

وسجل 5300 حادث في مختلف أنحاء البلاد بسبب تساقط الثلوج، بحسب المصدر نفسه.

وأدت العاصفة، صباح الأحد، الى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 20 ألف منزل وإلغاء 200 رحلة تضاف الى 740 رحلة ألغيت، السبت، بسبب الثلوج.

وعلق حوالي 5 آلاف مسافر في مطار طوكيو-ناريتا الدولي، نتيجة لسوء أحوال الطرق المؤدية إلى العاصمة التي تبعد حوالي 60 كلم.

ومن المتوقع أن يتحسن الطقس، الأحد، في طوكيو، أما في شمال البلاد فيتوقع أن يواصل الثلج تراكمه.