مسلح يقتل شخصين في كنيسة روسية بينهما راهبة

قالت وكالة الإعلام الروسية إن مسلحاً أطلق الرصاص في كاتدرائية بجزيرة سخالين الروسية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، الأحد، ما أسفر عن مقتل راهبة وأحد المترددين على الكنيسة، وإصابة 6 أشخاص.

وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن المهاجم احتُجز بعد إطلاق الرصاص، وقالت إنه يعمل في شركة أمن خاصة.

ووقع الحادث وسط تأهب شديد بين قوات الأمن الروسية بسبب مخاوف من شن هجمات أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي، التي تبعد آلاف الكيلومترات إلى الغرب. ولا توجد صلة فيما يبدو بين الحادث والأولمبياد.

وقالت لجنة التحقيقات الاتحادية إن المسلح احتجز في المكان بعد إطلاق النار في الكاتدرائية الرئيسية بمدينة يوجنو-سخالينسك في جزيرة ببحر أوخوتسك شمالي اليابان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن تيخون كبير أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في المنطقة قوله إن معظم المصابين في هجوم الأحد تلقوا رصاصات في السيقان، وأن حياتهم ليست في خطر.

ولم ترد معلومات على الفور عن الدافع وراء الهجوم الذي جاء بعد 6 أيام من إطلاق طالب في موسكو النار في مدرسة، ما أدى إلى مصرع مدرس وشرطي في أول حادث من نوعه في روسيا.