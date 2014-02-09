مقتل 6 من عناصر الشرطة العراقية في شمال البلاد

قتل 6 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم مسلح استهدفهم فجر الأحد، خلال قيامهم بواجبهم في حماية مشروع إنشاء استاد قرب مدينة طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقال شلال عبدول قائم مقام المدينة لوكالة فرانس برس: "إن مسلحين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هاجموا عناصر الشرطة الذين كانوا في داخل غرفة للحماية فجر اليوم وقاموا بإعدامهم جميعا وهم ستة عناصر".

ووصل أحد الضحايا إلى المستشفى وهو على قيد الحياة رغم إصابته بطلق ناري في رأسه، لكنه فارق الحياة لاحقا، بحسب المصادر الطبية.

من جهة أخرى، أكد مصدر محلي مسؤول أن المهاجمين الذين حاصروا عناصر الشرطة، طلبوا من العناصر إقامة الصلاة لمعرفة فيما إذا كانوا من السنة أم الشيعة".

وبحسب مصدر أمني قال: "إن المسلحين صادروا أربعة مسدسات كانت بحوزة الشرطة وأربعة أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم".

وتشهد مدينة طوزخوماتوا ذات الغالبية من التركمان إلى جانب خليط من العرب والأكراد، هجمات شبه يومية على أسس طائفية يتبنى معظمها تنظيم داعش.

وبحسب مصادر أمنية فإن استاد كرة القدم قرب قرية ينكجة تحول إلى معقل لتنظيم داعش.