مقتل ضابط في المخابرات اليمنية بتفجير سيارته

قتل ضابط في المخابرات اليمنية، اليوم الأحد، في تفجير سيارته عبر عبوة ناسفة زرعت فيها.

وذكر مصدر أمني أن الانفجار أدى أيضاً إلى إصابة أحد الحراس الشخصيين للعقيد محمد فاضل سعيد حسن بجروح وصفت بالحرجة، كما أصيب اثنان من المارة أحدهما امرأة.

وأوضح المصدر أن قنبلة زرعت أسفل مقعد سائق سيارة أجرة نوع "ايكو" التي كان يقودها ضابط الأمن، ما أسفر عن مقتله على الفور. ووقع الحادث أثناء مرور السيارة في الشارع المجاور لوزارة النفط اليمنية.

وتستهدف هجمات باستمرار ضباط الجيش والأمن في اليمن وغالباً ما تنسب هذه العمليات لتنظيم القاعدة.