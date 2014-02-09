"العربية" تخترق أكبر عصابة للهيروين بمملكة البحرين

بثت قناة "العربية" السبت الجزء الأول من برنامج "مهمة خاصة"، والذي يحمل عنوان المهمة 707، ويحكي اختراق عصابة باكستانية تبيع "الموت" لأهل الخليج العربي من دون أن تترك دليل إدانة، ما جعل القبض عليها عملا صعبا.

ورافق فريق برنامج "مهمة خاصة" رجال مكافحة المخدرات في كافة تفاصيل "المهمة 707" في البحرين التي عملت على اختراق أكبر شبكة ترويج مخدرات (الهيروين).

وتعقب الفريق أشخاصا استخدموا أجسادهم أوعية لتهريب الهيروين، ورصدهم خارج القضبان والتقي بهم خلف القضبان، كما رصد العمل الوثائقي الاستقصائي تجار مخدرات اعتقدوا أنهم في منأى عن عيون السلطة، في وقتٍ كانوا مراقبين من رجال مكافحة المخدرات وكاميرا البرنامج أيضا.

وعلى مدى ستة أشهر، شارك فريق الإعداد ليس فقط في مرافقة القوى الأمنية، بل في أن يكون جزءاً من شبكة ترويج مخدرات دولية ليصور أدق تفاصيل التهريب والمفاوضات ويساعد أخيراً في القبض على الشبكة.

أما عن الجزء الثاني، فأوضح مراسل العربية في البحرين محمد العرب أنه بعنوان "ساعة الصفر"، وسيوثق لتفاصيل عملية الإطاحة بأكبر شبكة لتجارة الهيروين في تاريخ مملكة البحرين، وتضم الشبكة متعددة الجنسيات أفرادا آسيويين وإيرانيين وخليجيي.

ووعد محمد العرب بأن "المشاهدين سيعيشون أحداثا دراماتيكية في الجزء الثاني الذي اعتمد فيه على توثيق عملية القبض على زعيم العصابة ومساعده بدون مونتاج".