أوباما وهولاند: الشراكة بيننا نموذج للتعاون الدولي

وصف الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند "الشراكة الوثيقة دوماً" بين بلديهما بأنها نموذج للتعاون الدولي، وذلك في مقالة نشرت الاثنين.

وورد في النص الذي نشر على الموقعين الإلكترونيين لصحيفتي لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأميركية، في اليوم الذي يقوم به هولاند بزيارة الولايات المتحدة، أن الرئيسان قالا: "شراكتنا الراسخة في صداقة مستمرة منذ أكثر من قرنين والوثيقة دوماً تشكل نموذجاً للتعاون الدولي".

وأضاف الرئيسان: "شراكتنا الجديدة ربما تتجلى في إفريقيا أكثر من أي مكان آخر"، وأتيا على ذكر مالي وكل الساحل الإفريقي، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكل القارة، من السنغال إلى الصومال.

ومن جهة أخرى، وجه الرئيسان الأميركي والفرنسي نداء مشتركا للتوصل إلى اتفاق طموح حول المناخ.

وكتب أوباما وهولاند: "في الوقت الذي نحضر فيه للمؤتمر حول المناخ الذي سينعقد في باري العام المقبل، نواصل دعوة جميع الدول للانضمام إلى مساعينا من أجل اتفاق عالمي طموح وشامل لخفض انبعاثات الغازات خلال تدابير ملموسة".