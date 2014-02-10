ثقب إطارات سيارات فلسطينية في القدس الشرقية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم ثقب إطارات نحو 20 سيارة تعود لفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وخط كتابات عنصرية على حائط قريب.

وقالت لوبا سمري، المتحدثة باسم الشرطة، إن الحادث وقع في منطقة عين اللوزة بالقرب من حي سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس.

وقال مراسل لوكالة "فرانس برس" إنه تم ثقب إطارات 19 سيارة وخط شعار بالعبرية على حائط قريب يقول "العمال العرب = انصهار"، وشعار آخر على سيارة "يكفي الانصهار".

ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل، واستخدام كلمة "انصهار" له دلالة سلبية على الاختلاط بين اليهود وغير اليهود.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم "دفع الثمن"، وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتتضمن تلك الهجمات تخريباً وتدميراً لممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة إسلامية ومسيحية وأشجار زيتون. ونادراً ما يتم توقيف الجناة.