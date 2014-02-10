اليمن.. مطالب بنزع سلاح الحوثيين وتحويلهم إلى حزب

دعت لجنة من علماء ومشايخ اليمن الجيش لفرض سيطرته على كل البلاد وإجبار الحوثيين على تسليم أسلحتهم الثقيلة، وتشكيل حزب سياسي.

وأعلنت لجنة الوساطة في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء عن إيقاف المواجهات المسلحة بين قبيلة أرحب والحوثيين، بعد اتفاق توصل إليه أطراف النزاع بضمانة قوات الجيش ورعاية رئاسية.

ومن أبرز بنود الاتفاق بين الحوثيين وقبيلة أرحب الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار تحت مراقبة وإشراف اللجنة، ورفع النقاط التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة من جميع الطرقات في أرحب.

إضافة إلى هذه البنود تضمن الاتفاق تسليم نقاط التماس من الطرفين في اليوم الأول من التوقيع على هذا الاتفاق ووضع الجيش فيها حتى يستقر الوضع.