كويتي يسعى لمعاقبة مقاتلي الخارج على غرار السعودية

قال نائب بالبرلمان الكويتي في قانون مقترح صيغ على غرار عقوبات سعودية إن المواطن الذي يشارك في قتال في صراعات في الخارج مثل سوريا أو يشجع على هذه الأعمال يجب أن يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.

وقال عضو البرلمان الكويتي نبيل الفضل في اقتراحه الذي أشاد بالأمر الملكي السعودي إن المدنيين يجب أن يواجهوا عقوبة السجن لفترة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة.

وقال الفضل في اقتراحه "عانت الكويت منذ عقدين من الزمان فقد أبنائها في أفغانستان والشيشان بعدما نجح المحرضون في التغرير بهم وإرسالهم للقتال تحت مبررات وصفوها بالشرعية ولا تزال الكويت تستقبل جثث القتلى من أبنائها الذين تم إرسالهم بنفس الفتاوى المضللة إلى سوريا".

وجاء في الاقتراح أن الكويت تحتاج لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على النحو المقترح من أجل المحافظة على أمن وسلامة الخليج "وخاصة بعد ظهور جماعات وتيارات متشددة لها أهداف بعيدة عن الشريعة".

ووفقا للأمر الملكي السعودي فإن المقاتلين في الخارج، يواجهون عقوبات تتراوح بين 3 سنوات و30 سنة، سواء للمشاركين في القتال في الخارج، أو من يشجعون مثل هذه الأعمال.

وتحتاج خطة النائب نبيل الفضل لموافقة أمير البلاد والحكومة والبرلمان لكي تصبح قانونا.