مقتل مدنيين يعملان مع "الأطلسي" في اعتداء بكابول

قتل مدنيان يعملان مع مهمة الحلف الأطلسي في أفغانستان بعد ظهر اليوم الاثنين في كابول باعتداء بسيارة مفخخة، كما أعلن الحلف في بيان.

وقد وقع الانفجار في الدائرة 12 شرق العاصمة الأفغانية. وبدا هيكلا سيارتين قد تكون إحداهما المفخخة في المكان حيث انتشرت الشرطة وعناصر قوة الحلف الأطلسي بكثافة، بحسب مصور وكالة "فرانس برس".

وأكد شاهد رفض الكشف عن اسمه أنه هجوم انتحاري ضد قافلة للحلف.

وفي يناير الماضي شهدت العاصمة الأفغانية تفاقما للهجمات الانتحارية التي تنفذها حركة طالبان في إطار تمردها العنيف في البلاد منذ الإطاحة بحكمها عام 2001 عبر ائتلاف عسكري بقيادة أميركية.



