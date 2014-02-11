الحوثيون والجنوبيون يرفضون تقسيم الأقاليم باليمن

أكد المتمردون الحوثيون الشيعة والحراك الجنوبي، اليوم الثلاثاء، رفضهم التقسيم الذي أعلنه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لدولة اتحادية من ستة أقاليم.

وفيما أكد قيادي بارز في الحراك الجنوبي رفض التقسيم الفيدرالي والتمسك بمطلب الانفصال عن الشمال، اعتبر متحدث باسم الحوثيين أن الصيغة التي اعتمدت لرسم شكل الدولة الاتحادية المقبلة التي ستجعل البلاد ستة أقاليم، تقسم اليمن إلى "أغنياء وفقراء".

وكانت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة الجديدة اعتمدت، أمس الاثنين، صيغة تقسم اليمن إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.

حرمان الحوثيين من المنفذ البحري والنفط

وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد كبير في إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار، ولن يحظَ الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.

وخاض الحوثيون في الأشهر الأخيرة معارك لتوسيع نفوذهم في شمال اليمن، بما في ذلك في حجة والجوف.

وقال محمد البخيتي، الذي يمثل الحوثيين في الحوار الوطني، لوكالة "فرانس برس": "نرفض هذا التقسيم، لأنه قسم اليمن إلى فقراء وأغنياء".

وأضاف: "الدليل أن التقسيم هذا أتى بصعدة مع عمران وذمار، والمفترض أن تكون صعدة أقرب ثقافياً وحدودياً واجتماعياً من حجة والجوف".

الجنوبيون يصرون على الاستقلال

وكان الحوار الوطني قرر أن يكون اليمن دولة اتحادية، وكرس مبدأ المشاركة بالثروة بين الأقاليم.

والأقاليم الشمالية هي: إقليم أزال الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز وإب، وأخيراً إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة.

والإقليمان الجنوبيان هما إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.

وتعليقاً على قرار تقسيم الأقاليم، قال القيادي الجنوبي ورئيس مؤتمر شعب الجنوب، محمد علي أحمد، الذي شارك في الحوار الوطني ثم انسحب منه: "موقفنا واضح منذ انسحابنا من هذا المؤتمر، وهو رفض هذه المخرجات، لكونها لا تلبي طموحات شعبنا في الجنوب وحقه في تقرير المصير، واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة".

وأضاف لوكالة "فرانس برس": "سنعمل مع شعبنا على إعداد برنامج، وبطرق سلمية سنعبر عن رفضنا لهذه النتائج ولمحاولة تنفيذها على الأرض، كونها تلبي رغبات المتنفذين".

وأشار أحمد إلى أن لقاءات ستعقد خلال الأيام القادمة ستضم فصائل الحراك الجنوبي "لاتخاذ موقف موحد من هذه المخرجات التي تشرعن مواصلة الاحتلال الشمالي للجنوب"، على حد قوله.