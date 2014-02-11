12 قتيلاً بتفجير سينما في بيشاور الباكستانية

قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب 16 بجروح في تفجير قنبلتين، اليوم الثلاثاء، في سينما بمدينة بيشاور المضطربة شمال غرب باكستان، كما أفاد مسؤولون.

ووقع التفجير في سينما "شاما" الشعبية والصغيرة بعد 11 يوماً على هجوم مماثل في دار سينما أخرى في المدينة نفسها.

وقال المسؤول في الشرطة، نجيب الرحمن، لوكالة "فرانس برس": "يمكننا القول إن الانفجارين في إحدى صالات سينما شاما نجما عن قنبلتين يدويتين".

وأضاف: "قتل عشرة أشخاص وأصيب 16 بجروح جراء الهجوم".

ومن جهته، أكد سيد جميل شاه، المسؤول في مستشفى محلي في بيشاور حصيلة القتلى.

وبيشاور هي عاصمة ولاية خيبر بشتونخوا المضطربة والقريبة من المنطقة القبلية التي تنشط فيها حركة طالبان المسلحة وتنظيمات أخرى.