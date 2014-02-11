مقتل 15 جندياً عراقياً في هجوم مسلح شمال البلاد

قتل 15 جندياً عراقياً على أيدي مجموعة مسلحين هاجموا مقراً عسكرياً بعيد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء في قرية تقع إلى الجنوب من مدينة الموصل شمال البلاد، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة ومصدر في الطب العدلي إن الجنود كانوا يحرسون أنبوباً للنفط في قرية عين الجحش الواقعة في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد).

وأوضح المصدر الأمني أن المسلحين "قتلوا جميع الجنود في الموقع العسكري وعددهم 15".

وجاء هذا الهجوم بعد مقتل تسعة من عناصر الشرطة العراقية الاثنين "بانفجار سيارة عسكرية مسروقة في جزيرة الخالدية" الواقعة بين الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) والرمادي (100 كلم غرب بغداد)، بحسب ما أفاد اليوم الثلاثاء المقدم في الشرطة حماد الطكطاكي.

كما وقع الهجوم بعد يومين من مقتل ستة من عناصر الشرطة العراقية في هجوم محافظة صلاح الدين.