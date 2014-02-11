أوباما: على روسيا ضمان تقيد سوريا بتسليم "الكيمياوي"

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتحمل "مسؤولية" ضمان التزام سوريا بالاتفاق الذي يجبرها على تسليم أسلحتها الكيمياوية.

وقال أوباما، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، إن "على سوريا أن تفي بالتزاماتها وعلى روسيا مسؤولية ضمان التزام سوريا".

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي أن الشركات الأجنبية التي تدرس احتمالات إجراء تعاملات تجارية مع إيران تقوم بذلك على مسؤوليتها الخاصة، متوعدا باتخاذ إجراءات قاسية ضد أي شركة تنتهك العقوبات.

وقال إن الولايات المتحدة لا تفكر في حل عسكري في سوريا في الوقت الراهن، مضيفاً أن واشنطن وجهت رسالة قوية لروسيا بشأن سلامة المدنيين بسوريا في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد.

وقال أوباما إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وآخرين "وجهوا رسالة مباشرة للغاية للروس مفادها أنه ليس بوسعهم القول بأنهم يشعرون بقلق على سلامة الشعب السوري في الوقت الذي يتضور فيه مدنيون جوعا".

وأضاف: "لا نعتقد في الوقت الراهن بوجود حل عسكري في حد ذاته لهذه المشكلة إلا أن الموقف مائع ونحن نواصل استكشاف كل سبيل ممكن لحل هذه المشكلة".

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وفرنسا تواجهان "معاً" التحديات الأساسية مثل مكافحة الإرهاب.

وقال هولاند في اليوم الثاني من زيارته إلى الولايات المتحدة وهو إلى جانب نظيره الأميركي باراك أوباما: "نحن معاً لمكافحة الإرهاب، ومعاً للوقوف بوجه انتشار الأسلحة النووية والكيمياوية، ومعاً لحل الأزمات في الشرق الأوسط، ومعا لإيجاد حل في سوريا، ومعا لتنمية إفريقيا، ومعا، على الدوام معاً، لمكافحة الاحتباس الحراري".

من جهته قال أوباما "لنقم بالمزيد معا" مرددا شعار الثورة الفرنسية "حرية، مساواة، أخوة" بالفرنسية مع لكنة أميركية قوية، وسط غابة من الإعلام الفرنسي والأميركي وأمام نحو 100 جندي باللباس الرسمي.



