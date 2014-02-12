إدانة أممية لاستخدام قنابل انشطارية بجنوب السودان

دان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، "استخدام القنابل الانشطارية في النزاع في جنوب السودان".

والأسبوع الماضي، عثر جهاز نزع الألغام التابع للأمم المتحدة على أجزاء من القنابل الانشطارية (والتي تنتشر على مساحة واسعة وبها شحنات ناسفة أصغر حجما يمكن أن تبقى خطيرة طيلة أشهر)، على الطريق بين العاصمة جوبا وبور في ولاية جونقلي، كما أوضح بيان للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، رحب بان كي مون ببدء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثاء في أديس أبابا بين المعسكرين المتحاربين في جنوب السودان.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة "لفت بقلق عميق إلى المعلومات حول مواصلة المعارك والمناوشات في بعض أجزاء ولايتي الوحدة وأعالي النيل".

وطلب بان كي مون من حكومة جنوب السودان والمتمردين "التطبيق التام" لاتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة في 23 يناير والتعاون مع وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد).

ويتواجه جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير مع قوات موالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار منذ منتصف ديسمبر في جنوب السودان.



