إسرائيل تمنع علاج 70 مريضاً من غزة بسبب شعار فلسطين

رفضت إسرائيل، الأربعاء، منح تصاريح لـ70 مريضاً من قطاع غزة للعلاج في إسرائيل والضفة الغربية، بسبب وجود شعار "دولة فلسطين" على الأوراق الطبية، بحسب ما أعلن مصدر فلسطيني.

وقال المسؤول في لجنة الارتباط الفلسطيني مع إسرائيل، والتابعة للسلطة الفلسطينية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "رفض الجانب الإسرائيلي أمس منح 70 مريضاً تصاريح دخول إلى إسرائيل والضفة الغربية للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية والفلسطينية، وكان من المفترض أن يغادروا صباح اليوم الأربعاء عبر معبر ايريز".

وأضاف المسؤول: "أبلغنا الجانب الإسرائيلي أمس فقط بأن منسق شؤون المناطق في وزارة الدفاع الإسرائيلية قرر عدم التعامل مع هذه الحوالات الطبية، لأنها تحمل شعار دولة فلسطين".

وبحسب مسؤول اللجنة، فإنه منذ منتصف ديسمبر الماضي تقوم دائرة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة بإصدار حوالات طبية تحمل شعار دولة فلسطين، مشيراً إلى أن الإسرائيليين اعترضوا هذا الأسبوع على الشعار، وتجري الآن مداولات لحل المشكلة".

وتابع: "مئات المرضى خرجوا على هذه الأوراق ولم يكن هناك أي مشكلة، وأن ما بين 40 و70 مريضاً يخرجون للعلاج يومياً بمثل هذه الأوراق.

ولم يصدر أي رد فوري من الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية.