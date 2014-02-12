الأمم المتحدة: نزوح 300 ألف عراقي جراء أحداث الأنبار

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين من محافظة الأنبار العراقية بلغ نحو 300 ألف شخص.

وأوضحت المفوضية في بيان أمس الثلاثاء أنه "على مدار الأسابيع الستة الماضية نزح نحو 300 ألف عراقي من نحو 50 ألف عائلة" من الأنبار بسبب أحداث الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) والرمادي (100 كلم غرب بغداد).

وأضاف البيان أن "النازحين العراقيين يقيمون في المدارس والمساجد وأبنية عامة أخرى ويحتاجون بشكل عاجل" إلى مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تقدر قيمة هذه المساعدات بنحو 35 مليون دولار.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 24 يناير الماضي أن عدد النازحين جراء أحداث الأنبار والذي بلغ 140 ألف شخص حينها هو الأسوأ في البلاد منذ الصراع المباشر بين عامي 2006 و2008.

ومنذ بداية العام الحالي، يسيطر مقاتلون مناهضون لحكومة المالكي ينتمي معظمهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، إحدى أقوى المجموعات الجهادية المسلحة في العراق وسوريا، على الفلوجة وعلى أجزاء من الرمادي المجاورة.