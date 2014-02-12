الحكم على 17 متظاهراً بالسجن لإدانتهم بإهانة أردوغان

أصدرت محكمة تركية الأربعاء، أحكاماً نافذة بالسجن لمدة عام أو اثنين على 17 شخصا بتهمة إهانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تظاهرة حسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية.

ونقلت صحيفة حرييت حكم محكمة اسكيشهير (غرب) الذي اعتبر أن المتظاهرين "تعمدوا إهانة رئيس الحكومة من دون إبداء أدنى قدر من الندم".

وهتف هؤلاء المتظاهرون بالقول "طيب أردوغان، خادم صندوق النقد الدولي، خادم أرباب العمل" في تجمع للتنديد بالسياسات الصحية للحكومة الإسلامية المحافظة التركية.

وتتعرض تركيا لانتقادات بسبب انتهاكها حرية التعبير ولا سيما منذ انطلاق الأزمة السياسية في حزيران/يونيو 2013.

وتعرضت الحكومة مؤخرا لانتقادات لاذعة بسبب قانون جديد يقيد الإنترنت واعتبر "فتاكا للحريات" وتدخلاتها الكثيرة ضد وسائل الإعلام، ولا سيما بعد أن طالتها فضيحة فساد غير مسبوقة انطلقت قبل شهرين.

